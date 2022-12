Goleiro do Corinthians leva crianças que vendiam bombons ao shopping e compra roupas e lanches

O goleiro do Corinthians, Matheus Donelli, viralizou ao levar um grupo de crianças que vendiam bombons nas ruas de São Paulo (SP), a uma lanchonete de um shopping da capital paulista.

ASSISTA

De acordo com Gustavo Nobre, entregador de um aplicativo, o goleiro do Timão e seu pai, foram abordados pelas crianças no caminho do shopping, vendendo balas. O jogador do Corinthians e pediu ao pai que chamassem as crianças para ir ao shopping.

“Ele pegou a molecada, entre quatro a sete meninos e também comprou roupas para eles. Quando tem que criticar, a gente critica, mas quando tem uma atitude bonita, a gente tem que espalhar, né?! O mundo está carente de pessoas de boas ações. E o que ele fez no dia de natal foi gigante. As crianças foram na humildade para vender bala. Peguei o pedido que eu tinha que pegar o meu serviço eu quando voltei, as crianças ainda estavam com ele, com as sacolas de roupas”, disse Gustavo Nobre ao site UOL.

VEJA MAIS

Donelli foi revelado na base do Coringão, defende o Corinthians há nove temporadas, além de acumular passagens pela Seleção Brasileira de base, conquistando o título Mundial Sub-17 e o Sul-americano Sub-16 com a camisa da Seleção.