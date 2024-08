Goiás x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (08/08) Copa do Brasil

Goiás x São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira (08/08), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil . O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no estádio da Serrinha, em Goiânia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Amazon Prime, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Goiás, entrou na terceira rodada da competição e chegou nas oitavas após eliminar o Cuiabá, vencendo o segundo jogo nos penaltis. O time vai ter que correr atrás do prejuizo caso queira se classificar, pois no jogo de ida, o time acabou perdendo por 2 a 0.

O São Paulo, também chegou na terceira e eliminou o Águia de Marabá para ir até as oitavas. O Tricolor pode se classificar com qualquer empate e só é eliminado caso perca por mais de um gol de diferença.

Goiás x São Paulo​: prováveis escalações

Goiás​: Tadeu; Diego, David Braz, Messias (Reynaldo) e Sander (Luiz Henrique); Nathan Melo, Rafael Gava e Régis; Welliton, Galhardo (Edu) e Paulo Baya. Técnico: Vagner Mancini.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Goiás x São Paulo

Copa do Brasil

Local: estádio da Serrinha, em Goiânia

Data/Horário: 08 de agosto de 2024, 20h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Felipe Saraiva.)