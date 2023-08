Goiás x Estudiantes: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (09/08) pela Copa Sul-Americana

Goiás x Estudiantes disputam hoje, quarta-feira (09/08), as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Estudiantes ao vivo?

A partida entre Goiás x Estudiantes poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pelo Star+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como Goiás x Estudiantes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Goiás liderou o Grupo G com 3 vitórias e 3 empates.

Já Estudiantes foram os vice-líderes do Grupo C com 4 vitórias e 2 empates.

Estudiantes venceram a partida de ida por 3 a 0.

Goiás x Estudiantes: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme; Allano (Vinícius), João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista.

Estudiantes: Andújar; Leonardo Godoy, Santiago Nuñez, Lollo e Benedetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Rollheiser, Zuqui e Zapiola (Carrillo); Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Estudiantes

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 09 de agosto de 2023, 19h