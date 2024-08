Goiás x Ceará​: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série B

Goiás x Ceará disputam hoje, segunda-feira (12/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo tem início às 21h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Ceará ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ceará é o 7° colocado da Série B e soma 8 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 31 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Goiás ocupa a 11° posição com 7 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 25 gols marcados e 19 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Goiás x Ceará: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Diego, Messias, David Braz e Sander; Marcão, Nathan Melo e Luiz Henrique; Welliton Matheus, Ángelo Rodríguez e Matheus Gonçalves. Técnico: Vagner Mancini.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo, Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço, Mugni; Saulo, Aylon e Pulga. Técnico: Anderson Batatais.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Ceará

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 12 de agosto de 2024, 21h