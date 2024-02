Godoy Cruz x Colo Colo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (22/02) pela Libertadores

FUTEBOL

Yago Pikachu fala do ataque ao ônibus do Fortaleza: 'covardia'; veja a lista de jogadores feridos

O veículo em que levava a delegação do Fortaleza foi atacado por torcedores do Sport, após partida pela Copa do Nordeste. Seis jogadores do FEC ficaram feridos e foram atendidos em um hospital de Recife (PE)