Globo foi surpreendida com ida de Muricy para o São Paulo e Galvão tentou reverter saída

A decisão de Muricy de voltar ao futebol do São Paulo pegou todos de surpresa na Globo. De executivos a profissionais dos bastidores da emissora não esperavam uma saída do ex-treinador para voltar a trabalhar no Tricolor. Quando a informação vazou na imprensa, executivos estavam começando a reunião com Muricy para falar sobre o assunto e fazer o profissional mudar de ideia, mas ele já estava decidido. As informações são do "De Primeira UOL".

O narrador Galvão Bueno, amigo do ex-técnico, também conversou e tentou convencer o ídolo tricolor a continuar no Grupo Globo na última segunda-feira. Apesar de desejar que o companheiro ficasse, Galvão entendeu que Muricy sente falta do dia a dia do futebol.

A Globo deixou as portas abertas para um retorno futuro de Muricy Ramalho, que estava na emissora desde 2016 e tinha contrato até 2020. Ele será coordenador de futebol, caso Júlio Casares, que é o favorito, ganhe a eleição para presidente do São Paulo, que ocorre neste sábado.