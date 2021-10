Globo fecha acordo com cinco clubes por direito de transmissão na TV fechada

A Rede Globo fechou acordo com Ceará, Coritiba, Fortaleza, Juventude e Santos pelos direitos de imagem dos clubes em partidas do Brasileirão para a TV fechada. Assim, os cinco times terão seus jogos na Série A do campeonato veiculadas no SporTV a partir de 2022 até 2024. As cinco equipes rescindiram seus contratos com a Turner, dona da TNT Sports, mas continuam na emissora até o final desta temporada.



- A Globo fechou acordo com Santos, Juventude, Ceará, Fortaleza e Coritiba (atual líder da Série B) para os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro pelo SporTV, na TV por assinatura, para o período de 2022 a 2024. As negociações aconteceram dentro do modelo 2019-24 de divisão de receitas que desenvolvemos em parceria com os clubes para a Série A - explicou a emissora ao LANCE!

- É um modelo estabelecido para esse ciclo contratual com o objetivo de construir um padrão coletivo, claro e com avanços no equilíbrio. 40% dos valores divididos igualmente entre todos os clubes, 30% conforme a performance do time e outros 30% pelo número de aparições na TV - acrescentou a Rede Globo.

O diretor de Aquisição de Direitos Esportivos do Grupo Globo Fernando Manuel Pinto já havia sinalizado que a emissora tinha interesse em fechar acordos de transmissão com os clubes que faziam parte do portfolio da Turner. Além dos cinco que foram anunciados nesta quinta-feira, Athletico Paranaense, Bahia e Palmeiras ainda estão sem contratos para a TV fechada a partir da próxima temporada.