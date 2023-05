Giresunspor x Trabzonspor: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (30) pelo Campeonato Turco

As equipes Giresunspor x Trabzonspor disputam nesta terça-fera (30/05) a 36° rodada do Campeonato Turco. O jogo tem início às 14h (horário de Brasília), no Estádio Çotanak, em Giresun, na Turquia. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Giresunspor x Trabzonspor ao vivo?

A partida Giresunspor x Trabzonspor poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Giresunspor x Trabzonspor chegam para o jogo?

Giresunspor está em 16° lugar na Süper Lig e soma 8 vitórias, 10 empates, 15 derrotas, 37 gols marcados e 56 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Trabzonspor ocupa a 6° posição do campeonato com 15 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 54 gols marcados e 48 gols sofridos. Nas últimas rodadas, o time passou por 2 vitórias e 3 derrotas.

Escalações

Giresunspor: Kaplan; Uludag, Seven, Arias, Bilazer; Campuzano, Saglam, Mejia; Serginho, Sainz, Bajic

Trabzonspor: Cakir; Larsen, Turkmen, Bartra, Bosluk; Siopis, Bakasetas; Visca, Omur, Trezeguet; Gomez

FICHA TÉCNICA

Giresunspor x Trabzonspor

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Estádio Çotanak, em Giresun, na Turquia

Data/Horário: 30 de maio de 2023, 14h