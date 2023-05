Fenerbahçe x Antalyaspor: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (30/05) pelo Campeonato Turco

As equipes Fenerbahçe x Antalyaspor disputam nesta terça-fera (30/05) a 36° rodada do Campeonato Turco. O jogo acontece às 14h (horário de Brasília), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, na Turquia. Confira onde assistir e as escalações do jogo:

Onde assistir Fenerbahçe x Antalyaspor ao vivo?

A partida Fenerbahçe x Antalyaspor poderá ser assistida pelo serviço de streaming Star+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como Fenerbahçe x Antalyaspor chegam para o jogo?

Fenerbahçe é o vice-líder do Campeonato Turco com 23 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 82 gols marcados e 39 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas da Süper Lig.

Antalyaspor está em 13° lugar e soma 10 vitórias, 8 empates, 15 derrotas, 43 gols marcados e 51 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Escalações

Fenerbahçe: Egribayat; Kadioglu, Akaydin, Szalai, Peres; Guler, Arao, Zajc, Rossi; Batshuayi, Valencia

Antalyaspor: Leite; Balci, Sari Uzunhan, Sertel; Rakip, Fernando, Ndao, Fredy, Larsson; Wright

FICHA TÉCNICA

Fenerbahçe x Antalyaspor

Campeonato Turco - Süper Lig

Local: Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, na Turquia

Data/Horário: 30 de maio de 2023, 14h