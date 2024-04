Gil Vicente x Sporting: onde assistir e escalações do jogo hoje (12/04) pelo Campeonato Português

Gil Vicente x Sporting disputam hoje, sexta-feira (12/04), a 29° rodada do Campeonato Português. O jogo acontece às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Gil Vicente x Sporting ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pelo Star+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Gil Vicente é o 14° colocado do Campeonato Português com 7 vitórias, 7 empates, 14 derrotas, 36 gols marcados e 44 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas.

Já Sporting lidera a competição e acumula 23 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 79 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe está em uma sequência de 5 vitórias.

Gil Vicente x Sporting: prováveis escalações

Sporting: Franco Israel; Quaresma, Coates, Gonçalo Inácio; Catamo, Hjulmand, Morita, Matheus Reis; Trincaã, Gyökeres e Pote. Técnico: Rúben Amorim.

Gil Vicente: Andrew; Alex Pinto, Gabriel Pereira, Rúben Fernandes, Leonardo Buta; Pedro Tiba, Martim Neto, Murilo Souza, Jesús Castillo, Fujimoto; Depú. Técnico (interino): Carlos Cunha.

FICHA TÉCNICA

Gil Vicente x Sporting

Campeonato Português

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 12 de abril de 2024, 16h15