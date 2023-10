Gil Vicente x Casa Pia: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (02) pelo Campeonato Português

Gil Vicente x Casa Pia disputam hoje, segunda-feira (02/10), a 7° rodada do Campeonato Português. O jogo ocorrerá às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio Cidade de Barcelos, em Vila Boa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Gil Vicente x Casa Pia ao vivo?

A partida entre Gil Vicente x Casa Pia será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Gil Vicente x Casa Pia chegam para o jogo?

Gil Vicente é o 11° colocado do Campeonato Português com 2 vitórias, 4 derrotas, 14 gols marcados e 11 gols sofridos.

Já Casa Pia está em 9° lugar na competição e soma 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 4 gols sofridos.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Gil Vicente x Casa Pia: prováveis escalações

Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Gabriel Pereira, Rúben Fernandes e Leonardo Buta; Martim Neto e Pedro Tiba; Murilo Souza, Félix Correia e Maxime Dominguez; Depú. Técnico: Vítor Campelos.

Casa Pia: Ricardo Batista; Fernando Varela, Vasco Fernandes e Nermin Zolotic; Gaizka Larrazabal, Pelegrinelli Neto, Pablo Roberto e Leonardo Lelo; Yuki Soma, Clayton e Fernando Andrade. Técnico: Filipe Martins.

FICHA TÉCNICA

Gil Vicente x Casa Pia

Campeonato Português

Local: Estádio Cidade de Barcelos, em Vila Boa, Portugal

Data/Horário: 02 de outubro de 2023, 16h15