Gibraltar x Andorra: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (04/09)

Gibraltar x Andorra disputam hoje, quarta-feira (04/09), um jogo amistoso. A partida inicia às 13h (horário de Brasília), no Europa Sports Complex, em Gibraltar. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Gibraltar x Andorra ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em 2024, Gibraltar passou por apenas uma derrota de 2 a 0 para Escócia e um empate sem gols com o País de Gales.

Já Andorra empatou por 1 a 1 com África do Sul e perdeu para Bolívia, por 1 a 0; para Espanha, por 5 a 0; e para Irlanda do Norte, por 2 a 0.

Gibraltar x Andorra: prováveis escalações

Gibraltar: Coleing; Jolley, Annesley, Lopes, Olivero, J. Chipolina; Ronan, De Haro, Walker, Scanlon; De Barr.

Andorra: Gomes; San Nicolas, C. Garcia, E. Vales, Llovera, Cervos; J. Rubio, Vieira, Pujol, Rosas; Cucu.

FICHA TÉCNICA

Gibraltar x Andorra

Amistoso Internacional

Local: Europa Sports Complex, em Gibraltar

Data/Horário: 04 de setembro de 2024, 13h