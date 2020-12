Gavião marca logo no começo de jogo e sai na frente do São Francisco

O Gavião Kyikatejê saiu frente do São Francisco, de Santarém, na disputa por vaga no Parazão de 2020. No primeiro confronto da semifinal o time indígena venceu pelo placar de 1 a 0.

O duelo foi realizado no estádio Zinho Oliveira, em Marabá, na manhã de sábado (12). O gol da vitória da equipe do técnico Zeca Gavião foi marcado pelo atacante Aleilson aos oito minutos do primeiro tempo.

O São Francisco buscou o empate todo tempo, mas errou muitas finalizações.

No segundo tempo o Gavião segurou a pressão mesmo atuando com 10 jogadores, a partir dos 27 minutos, devido a expulsão do meia Thiago Bala.

Aleilson, autor do gol do Gavião e Dé, do São Francisco, receberam cartão amarelo.

O jogo de volta será realizado dia 16 no Estádio Francisco Vasques [Souza], 9h30. O Gavião precisa do empate para chegar à final da Segundinha.

O São Francisco jogar pela vitória de dois gols de diferença ou mais para seguir na competição de onde saiu em 2018.

Jânio Balzac Pereira apitou o jogo no Zinho Oliveira.