Gauchão: Jornalista é atingido por dentadura em final de partida de futebol

Um jornalista foi atingido com uma dentadura no final de uma partida de futebol. O caso aconteceu neste sábado (01), durante o jogo entre Caxias e Grêmio, pela final do Campeonato Gaúcho. Fernando Becker, do Sportv, foi atingido no braço.

O fato inusitado aconteceu durante a transmissão do jogo. O jornalista comentava a reação de Renato Gaúcho pelo gol sofrindo. Na hora do incidente, Fernando pensou se tratar de uma pedra. Minutos depois, o repórter viu a dentadura caída no gramado. Não há informações se o objeto foi arremessado por algum torcedor ou se caiu por acidente.

Ele, então, encontrou a dentadura caída no gramado. O repórter não soube dizer se o objeto foi atirado de próposito ou se caiu da boca de um torcedor. O objeto foi entre ao fiscal da Federação Gaúcha e relatou o episódio aos colegas no intervalo do jogo.