Caxias x Grêmio: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (01/04) pelo Campeonato Gaúcho

As equipes Caxias x Grêmio disputam neste sábado (01/04) a ida da final do Campeonato Gaúcho. O jogo ocorrerá às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul (RS). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Caxias x Grêmio ao vivo?

A partida Caxias x Grêmio pode ser assistida ao vivo pela TV Globo no Rio Grande do Sul; pela SporTV; e pelo Premiere, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Caxias x Grêmio​​ chegam para o jogo?

Na primeira fase, Caxias ficou em 3° lugar com 5 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Depois, o time eliminou Internacional nos pênaltis após dois empates de 1 a 1.

Já Grêmio liderou a primeira fase da competição com 9 vitórias e 2 derrotas. A equipe então eliminou Ypiranga nos pênaltis após uma vitória e uma derrota de 2 a 1.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis Escalações

Caxias: Bruno Ferreira; Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai; Marlon, Moacir e Peninha; Diego Rosa, Jean Dias e Eron. Técnico: Thiago Carvalho.

Grêmio: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Bruno Uvini e Reinaldo; Lucas Silva (Zinho ou Galdino), Villasanti, Vina, Cristaldo e Bitello; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

FICHA TÉCNICA

Caxias x Grêmio

Campeonato Gaúcho

Local: Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul (RS)

Data/Horário: 01 de abril de 2023, 16h30