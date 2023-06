Gâmbia x Uruguai: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (01/06) pela Copa do Mundo Sub-20

As equipes Gâmbia x Uruguai disputam nesta quinta-feira (01/06) as oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20. O jogo será realizado às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gâmbia x Uruguai ao vivo?

A partida Gâmbia x Uruguai poderá ser assistida pela SporTV e pelo FIFA+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como Gâmbia x Uruguai chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Gâmbia liderou o Grupo F com 2 vitórias, 1 empate, 4 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já o Uruguai foi o vice-líder do Grupo E e acumulou 2 vitórias, 1 derrota, 7 gols marcados e 3 gols sofridos.

Prováveis Escalações

Gâmbia: Pa Dampha; Bakary Jawara, Alagie Saine, Dembo Saidykhan, Sanyang, Bajo, Bailo Bah, Muhammed Jobe, Mbye, Lamin, Bojang.

Uruguai: Randall Rodríguez; Mateo Ponte, Sebastián Boselli, Facundo González e Alan Matturro; Sergio Garcia e Fabricio Díaz; Franco González, Matías Abaldo e Santos; Luciano Rodríguez.

FICHA TÉCNICA

Gâmbia x Uruguai

Copa do Mundo Sub-20

Local: Estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero, Argentina

Data/Horário: 01 de junho de 2023, 14h30