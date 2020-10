Galvão Bueno opina sobre caso Robinho: 'Estou arrasado, dói demais'

O narrador Galvão Bueno se pronunciou, na última segunda-feira, sobre o caso do atacante Robinho, que se vê às voltas com acusações de violência sexual na Itália. Durante participação no programa "Bem, Amigos", do canal SporTV, o jornalista se disse magoado com a situação.

– Eu não quero discutir Justiça, eu quero discutir o absurdo, o crime hediondo que foi cometido. O posicionamento, as falas e as transcrições das falas dele, e tudo aquilo que ele disse, dói demais, é horroroso. É doloroso. É muito triste. Eu não estou aqui para saber se era primeira instância, segunda instância, ou qualquer coisa do tipo, eu estou arrasado. Arrasado. O ser humano não pode fazer uma coisa dessa – opinou Galvão.

No debate sobre o tema, promovido no programa, o comentarista Paulo César Vasconcellos também criticou Robinho pelas declarações do jogador de que "infelizmente existem os movimentos feministas".

– Ao tentar se defender, além dessas questões completamente equivocadas, houve também uma crítica ao movimento feminista absolutamente inaceitável. Mostra o olhar preconceituoso, mostra a maneira que ele vê as mulheres que lutam pelos seus direitos. A luta das mulheres pelos seus direitos, não é apenas uma luta das mulheres, é uma luta sociedade. É lamentável – disse PC.