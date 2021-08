Galvão Bueno critica direção da F1 após GP da Bélgica: 'Enganaram o público e os telespectadores'

O Grande Prêmio da Bélgica aconteceu mesmo debaixo de muita chuva, contando com apenas três voltas e todas com a presença do carro de segurança, ou seja, sem permitir ultrapassagem. Por isso, o narrador Galvão Bueno foi às redes sociais reclamar da direção da Fórmula 1, que permitiu a corrida após quase três horas de paralisação.

- Ridícula a decisão da direção da F1 no GP da Bélgica. Não houve corrida porque a forte chuva não permitia. E depois de quase três horas de espera foram só “falsas” três voltas! Enganaram o público e os telespectadores - reclamou o narrador da Rede Globo.

- Então não podia haver pódio e pontos, mesmo que pela metade! Quando vira mais negócio que esporte perde um pouco da graça - completou Galvão Bueno, que também relembrou um caso com a mesma pista em 1985, que teve a corrida adiada em três meses.

O comentarista da Band Reginaldo Leme, que participação da transmissão do Grande Prêmio, também criticou a decisão da direção da Fórmula 1. O jornalista afirmou que foi uma corrida falsa e que não concordava com o resultado.

- Não concordo com isso. Acho fake. Como chamar de corrida uma competição em que ninguém pode passar ninguém? Teve algo parecido, repito, parecido, na Austrália, em Adelaide, em 1991. Uma corrida que inclusive o Ayrton Senna venceu e foi a última do Nelson Piquet. Foi uma situação parecida, muita chuva, larga ou não larga, mas tiveram 14 voltas e todas com bandeira verde. Teve corrida. Hoje, me desculpem, não teve - criticou Reginaldo Leme durante a transmissão do Grande Prêmio.