Galatasaray x Fenerbahçe: veja horário e escalações do jogo hoje (29/12) pela Supercopa da Turquia

Galatasaray x Fenerbahçe disputam hoje, sexta-feira (29/12), a final do Campeonato Saudita. O jogo tem início às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e as prováveis escalações:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Galatasaray x Fenerbahçe?

A partida entre Galatasaray x Fenerbahçe não terá transmissão oficial no Brasil.

VEJA MAIS

Como Galatasaray x Fenerbahçe chegam para o jogo?

Na atual temporada do campeonato turco, ambos Galatasaray e Fenerbahçe acumulam 14 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Além disso, ambas as equipes empataram na última rodada e, antes dessa, estavam em uma sequência de 4 vitórias.

Galatasaray já soma 32 gols marcados e apenas 9 gols sofridos. Já Fenerbahçe marcou 44 gols e teve sua defesa vazada 14 vezes.

Nas últimas três vezes em que as equipes duelaram, Galatasaray obteve duas vitórias de 3 a 0 e um empate sem gols.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Galatasaray x Fenerbahçe: prováveis escalações

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakci, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Mauro Icardi, Kerem Akturkoglu, Baris Yilmaz, Dries Mertens

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Ferdi Kadioglu, Bright Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Sebastian Szymanski, Irfan Kahveci, Cengiz Under, Edin Dzeko, Dusan Tadic

FICHA TÉCNICA

Galatasaray x Fenerbahçe

Supercopa da Turquia

Local: Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 29 de dezembro de 2023, 14h45