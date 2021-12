Gabigol vai atacar na moda: jogador do Flamengo fechou contrato para assinar coleção de roupas

Um dos principais personagens do futebol brasileiro, Gabigol está lançando uma linha de roupas e acessórios de praia, assim como sua irmã, para a marca Blue Man. A linha levará ao público um pouco do estilo de vida do camisa 9 do Flamengo no Rio de Janeiro: sungas, bermudas de elástico, os chamados bucket hats, toalhas, mochilas-saco de nylon e blusas com proteção UV.

- Eu gosto muito de moda, de pesquisar, olhar as tendências. Isso faz parte do meu dia a dia, do meu jeito de me vestir. Essa coleção veio de encontro com tudo o que imaginava e estreitará ainda mais esse laço que já tenho com o Rio de Janeiro. A galera aqui ama uma praia e agora poderá ir com os nossos itens - disse Gabigol, que participou de todo o processo de desenvolvimento da coleção com a equipe da Blue Man.

Prestes a completar 50 anos, a marca criou quatro diferentes estampas com a logo, a assinatura e a caricatura do atleta, numa adaptação tropical e bem pop do universo de Gabigol para a sua primeira coleção de moda.

Além das peças masculinas, a parceria rendeu também uma linha infantil, para meninos e meninas de 0 a 16 anos, a nova geração de fãs. A collab fortalece ainda mais a linha de produtos que leva a marca do atacante, e já conta com chinelos, copos, livros, perfume, mini-craques e pelúcias, entre outros.