Gabigol pode alcançar novo patamar no Olimpo rubro-negro na final da Libertadores

São 143 jogos, 101 gols, nove títulos e uma idolatria que só aumenta. Em três temporadas com a camisa rubro-negra, Gabriel Barbosa atingiu outro patamar e virou "o cara" do Flamengo. Porém, os recordes e conquistas não param por aí. Dia 27 de novembro, no Uruguai, Gabigol terá a chance de marcar ainda mais forte seu nome na história do clube.

Gabi busca contra o Palmeiras mais um título de Libertadores. A presença do jogador na final é tão importante para o Flamengo que o técnico Renato Gaúcho até poupou o camisa nove na vitória sobre o Corinthians, na última quarta-feira. O histórico justifica.

Além de ser o artilheiro da atual edição da competição continental balançando as redes 10 vezes, ele foi o autor dos dois gols que fizeram o clube chegar à Gloria Eterna em 2019. Não só isso, ganhou também três Campeonatos Cariocas, dois Campeonatos Brasileiros, duas Supercopas e uma Recopa Sul-Americana, tendo destaque em todas as conquistas.

A torcida do Flamengo levantou a plaquinha muitas vezes enquanto o Gabigol esteve em campo. O atacante foi artilheiro da Libertadores e do Brasileirão em 2019, assim como do Campeonato Carioca em 2020.

O ídolo Rubro-Negro deve estar em campo para ajudar o Flamengo na final da Libertadores 2021 contra o Palmeiras, no sábado, dia 27 de novembro, às 17h, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O LANCE! trará todas as informações do confronto histórico entre os clubes brasileiros.