'Fui destaque contra o Palmeiras e vim parar aqui', revela goleiro paraense contratado pelo Verdão

Nascido em São Domingos do Capim, o jovem Deivid Andrade vem, aos poucos, trilhando um caminho promissor no futebol brasileiro. Com 1,96cm, ele foi destaque na equipe do Retrô, chamando a atenção de ninguém menos que o Palmeiras. Graças ao desempenho em campo diante do Verdão, o jogador foi procurado pelo clube e hoje é oficialmente goleiro do sub-20 do clube paulista.

Em uma conversa rápida com o Núcleo de Esportes de O Liberal, ele conta como foi a ascensão que o levou ao Palmeiras, além de um pouco da sua trajetória no futebol, apoio familiar e dos sonhos que nutre para a promissora carreira que se desenha no horizonte.

Confira a entrevista com o paraense Deivid Andrade

Como foi acertada essa sua ida para o Palmeiras? Como foram os primeiros contatos até o acerto?

Foi assim: eu estava jogando no Retrô, de Recife (PE), aí teve uma competição de base no CT, onde o Palmeiras foi convidado para participar e nós enfrentamos eles na terceira rodada. Foi o jogo que mudou a minha carreira. Fui destaque na partida, aí o Palmeiras entrou em negociação com Retrô e eles fecharam a negociação. E agora estou aqui. E estou muito feliz por trabalhar no meu novo clube.

Qual o sentimento de jogar em um grande clube?

O sentimento é de gratidão a Deus! De muita felicidade e alegria! Sou grato a Deus por tudo o que ele tem feito na minha vida e na vida da minha família!

Como começou a carreira? Como foi sua jornada até o futebol pernambucano e agora até o Palmeiras?

A minha jornada começou no clube do Castanhal. Eu estava me preparando para jogar o Campeonato Paraense, aí meu empresário Fhillippe Varella me levou até o Retrô, onde fui aprovado nos testes e passei um ano e meio disputando várias competições. Me destaque bem lá, com vários clubes de olho em mim. Aí vieram as competições, entre elas a Copa Atlântico Sub-19, no CT do Retrô, onde tudo aconteceu.

Você vai disputar junto a categoria sub-20 do Palmeiras. Pretende chegar ao profissional com a equipe?

Sim! Irei disputar junto com a categoria do sub-20. Tenho vários objetivos no futebol, um deles é chegar ao profissional do Palmeiras!

Se sente preparado para o desafio?

Me sinto totalmente preparado para enfrentar esse desafio.

Já teve algum contato com o Rony, também paraense que atua no Verdão?

Ainda não tive contato com ele. E não tive contato com nenhum jogador paraense que atua no Verdão, mas irei aproveitar as oportunidades para encontrar.

Quem é seu ídolo no futebol?

Meu ídolo no futebol é minha mãe e meu pai, pois eles sempre me apoiaram, deram o máximo de apoio para mim desde o início da minha carreira. E hoje em dia estou aqui no Palmeiras. Isso tudo é por vocês, mãe e pai! Amo vocês!