França x Mali: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (28/11) pela Copa do Mundo Sub-17

França x Mali disputam nesta terça-feira (28/11) as semifinais da Copa do Mundo Sub-17. O jogo será realizado às 09h (horário de Brasília), no Estádio Manahan, em Surakarta, Indonésia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir França x Mali ao vivo?

A partida França x Mali poderá ser assistida pela FIFA+, CazéTV e SporTV, a partir das 09h (horário de Brasília).

Como França x Mali chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Mali passou por uma derrota de 1 a 0 para a Espanha e uma vitória de 5 a 1 sobre Canadá. Depois, a equipe eliminou México por 5 a 0 e Marrocos por 1 a 0.

Já a França passou por uma vitória de 3 a 0 sobre Burkina Faso, outra de 1 a 0 contra a Coreia do Sul e uma terceira de 3 a 0 sobre Estados Unidos. Nas oitavas e quartas de final, a seleção francesa superou Senegal nos pênaltis, após empate sem gols, e Uzbequistão por 1 a 0.

França x Mali: prováveis escalações

França: Argney; Titi, Sanda, Meupiyou, Sadi; Amougou, Gomis, Bouneb, Sylla, Bouabré; Lambourde. Técnico: Jean-Luc Vannuchi.

Mali: Sobirov; Karimov, Shukurullaev, Jumatov, Tulqinbekov; Karimov, Mirzaev, Abdullaev, Reimov; Abdulboriev e Saidov. Técnico: Jamoliddin Rakhmatullaev.

FICHA TÉCNICA

França x Mali

Copa do Mundo Sub-17

Local: Estádio Manahan, em Surakarta, Indonésia

Data/Horário: 28 de novembro de 2023, 09h