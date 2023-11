França x Gibraltar: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (18/11) pela Eurocopa

França x Gibraltar disputam hoje, sábado (18/11), a 9° rodada das eliminatórias da Eurocopa. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Allianz Riviera, em Nice, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir França x Gibraltar ao vivo?

A partida entre França x Gibraltar poderá ser acompanhada ao vivo pelo Star+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como França x Gibraltar chegam para o jogo?

França lidera o Grupo B, venceu todos os 6 jogos que disputou, marcou 13 gols e teve sua defesa vazada apenas 1 vez.

Já Gibraltar é lanterna no mesmo grupo, perdeu todas as suas 6 partidas, não marcou gols e sofreu 21 gols. A seleção é considerada a pior do mundo, com apenas 1 vitória em toda a sua existência.

Na 3° rodada da competição, a França goleou Gibraltar por 3 a 0.

França x Gibraltar: prováveis escalações

França: Maignan; Clauss, Pavard, Konaté e Hernández; Rabiot (Zaire-Emery), Tchouaméni e Griezmann; Dembelé, Mbappé e Kolo Muani (Giroud). Técnico: Didier Deschamps.

Gibraltar: Coleing; Sergeant; Chipolina, Mouelhi e Olivero; Annesley, Ronan, Walker, Pozo e Britto; Barr. Técnico: Julio Ribas.

FICHA TÉCNICA

França x Gibraltar

Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio Allianz Riviera, em Nice, França

Data/Horário: 18 de novembro de 2023, 16h45