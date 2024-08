França x Argentina: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/07) Jogos Olímpicos

França x Argentina disputam hoje, quarta-feira (31/07), as quartas de final dos Jogos Olímpicos. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Stade Bordeaux-Atlantique. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir França x Argentina ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Tv Globo, CazéTv e SporTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A França derrotou os Estados Unidos por 3 a 0 na estreia com tranquilidade. Na segunda rodada, passaram pela Guiné com o placar de 1 a 0 e fecharam a parte inicial da campanha com um 3 a 0 sobre a Nova Zelândia..

Já a Argentina foi derrotada por 2 a 1 na primeira rodada, Na segunda rodada, venceram o Iraque por 3 a 1 e fecharam a fase de grupos com uma vitória de 2 a 0 sobre a Ucrânia.

França x Argentina: prováveis escalações

França: Restes; Sildillia, Badé, Lukeba e Truffert; Akliouche, Kone e Chotard; Olise; Lacazette e Mateta. Técnico: Thierry Henry

Argentina: Rulli; Luján, Di Cesare, Otamendi e Soler; Simeone, Ezequiel Fernández, Medina e Almada; Beltrán e Julián Álvarez. Técnico: Javier Mascherano

FICHA TÉCNICA

França x Argentina

Jogos Olímpicos

Local: Stade Bordeaux-Atlantique, na França

Data/Horário: 02 de agosto de 2024, 16h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)