FPF pede autorização ao Governo do Pará para clube carioca circular na RMB

A Federação Paraense de Futebol (FPF) solicitou ao Governo do Estado do Pará, em documento, para que a equipe do Volta Redonda-RJ, adversário do Castanhal, possa circular entre Belém e a cidade Modelo para o jogo de amanhã (17), às 15h30, no estádio Maximino Porpiono, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Em oficio assinado pelo presidente da FPF Adelcio Torres, foi pedido para que a delegação do clube carioca tenha livre acesso nesse momento de lockdown, decretado pelo Governo do Estado em conjunto com os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Barbara, que compõe a Região Metropolitana de Belém, porém, Castanhal, não está em lockdown. Em conversa com a equipe de OLiberal, o vice-presidente da FPF, Maurício Bororó, confirmou a informação.

“Foi algo necessário, pois é uma partida da CBF, que não faz parte do Campeonato Paraense, que segue paralisado por conta do lockdown. O pedido seguiu as regras do decreto do Governo. A Secretaria de Segurança Pública foi informada com os documento com as placas dos carros e nomes de todas as pessoas envolvidas no jogo, para que eles entrem em Castanhal e retornem a Belém após o jogo”, disse, Bororó.

O Volta Redonda chegou a Belém na madrugada desta terça-feira (16) e seguirá para Castanhal na tarde desta terça-feira (16), onde ficará hospedado. A equipe carioca joga pelo empate para avançar na competição nacional.