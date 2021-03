Fox Sports brinca com queda de papel do Vasco em sorteio, e Edmundo reage: 'Vai à m...'

A queda do papel do Vasco no sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, realizado pela CBF nesta terça-feira, tem gerado muitas brincadeiras. O Fox Sports, por exemplo, utilizou em suas mídias sociais o vídeo do momento em que o comentarista Pedrinho tirava o papel da bolinha sorteada e acidentalmente deixa cair. Porém, Edmundo, que é ídolo do clube e trabalhou no canal, não gostou nada do post.

- 'Eita! Que time caiu?'. 'Vasco da Gama.'. A internet não perdoa perdoou esse momento... - postou o Fox Sports no Instagram, utilizando as frases ditas no momento do fato acidental.

- Vai à m... - comentou Edmundo, que deixou a emissora no final de 2020.

Em seguida, o "Animal" fez uma postagem na mesma rede social homenageando Pedrinho, que afirmou mais cedo estar sendo agredido nas redes e desabafou sobre a humilhação sofrida.

- Muito respeito ao nosso ídolo! - postou Edmundo com uma foto com a frase "Pedrinho é Vasco".

- Te amo, amigo - respondeu Pedrinho.

Pedrinho e Edmundo jogaram juntos e são ídolos do Vasco. No clube, conquistaram lado a lado o Campeonato Brasileiro de 1997.