Fortaleza x Palmeiras: veja onde assistir, desfalques e as prováveis escalações

Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam neste sábado (20), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza-CE.

Na terceira colocação do Brasileirão com 58 pontos, o Verdão vem de uma derrota para o São Paulo por 2 a 0, no Allianz Parque. Já o Leão do Pici, ocupa a 6ª posição com 49 pontos e, na última rodada, foi goleado pelo rival Ceará por 4 a 0, na Arena Castelão.

O técnico Juan Pablo Vojvoda terá desfalques importantes para o duelo contra o Verdão na Arena Castelão. O meia Lucas Lima, que volta após suspensão pelo terceiro cartão amarelo, pertence ao Palmeiras e não pode ir a campo por cláusula contratual.

Já Lucas Crispim e David seguem se recuperando de lesão no adutor da coxa esquerda e de edema em músculo posterior coxa direita, respectivamente.

Desfalques na derrota contra o São Paulo na última quarta-feira (17), o técnico Abel Ferreira terá retornos importantes para o confronto em Fortaleza pelo Brasileirão. Dudu, Deyverson e Felipe Melo, que cumpriram suspensão na última rodada, voltam à equipe e podem ser as novidades.

Gustavo Gómez e Piquerez, que serviram as suas seleções nacionais do Paraguai e Uruguai, respectivamente, treinaram sem limitações com os companheiros e devem ser relacionados para a partida.

Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Fortaleza x Palmeiras

Data: 20 de Novembro de 2021, sábado;

Horário: 19h (de Brasília);

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE;

Árbitro: Ramon Abatti Abel - SC

Assistentes: Éder Alexandre - SC e Thiaggo Americano Labes - SC

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia - RJ, Lilian da Silva Fernandes Bruno - RJ e Paulo Jorge Alves - RJ

Transmissão:

– TNT Sports (TV por assinatura); Estádio TNT Sports e HBO MAX (aplicativos de streaming);

– Premiere (pay-per-view para todo o Brasil).

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Bruno Melo; Robson e Depietri. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Desfalques: Lucas Lima (questão contratual com o Palmeiras), Lucas Crispim (lesão muscular no adutor da coxa esquerda) e David (edema em músculo posterior coxa direita).

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Igor Torres, Ronald, Wellington Paulista, Matheus Vargas, Matheus Jussa e Romarinho;

Voltam de suspensão: Lucas Lima.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Dudu; Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Felipe Melo (poupado);

Suspensos: Ninguém;

Pendurados: Weverton, Luan, Rony, Gustavo Scarpa, Kuscevic, Deyverson, Abel Ferreira (técnico), Vitor Castanheira (auxiliar técnico) e João Martins (auxiliar técnico);

Voltam de suspensão: Deyverson, Dudu e Felipe Melo.