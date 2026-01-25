Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Fluminense venceu o último Fla-Flu por 2 a 1 (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Fluminense x Flamengo disputam hoje, domingo (25/01), a 4° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá às 18h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Fluminense passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Madureira, uma derrota de 1 a 0 para o Boavista e uma vitória de 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu.

Já o Flamengo registrou uma derrota de 2 a 1 para o Bangu, outra derrota de 3 a 0 para o Volta Redonda e uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco da Gama.

O último Fla-Flu ocorreu pelo Brasileirão no dia 19 de novembro de 2025 e terminou com a vitória do Fluminense por 2 a 1.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (25/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Série A italiana e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste domingo

Fluminense x Flamengo: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão), Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata Carrascal), Samuel Lino e Pedro.

FICHA TÉCNICA
Fluminense x Flamengo
Campeonato Carioca
Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 25 de janeiro de 2026, 18h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

flamengo

fluminense

Fla-Flu

jogos de hoje

Campeonato Carioca
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

FUTEBOL

Kukri marca e Águia de Marabá vence o Santa Rosa na estreia do Parazão

Azulão começou o Parazão vencendo em casa o Santinha, com destaque para Kukri, que deixou a sua marca

25.01.26 21h36

Cariocão

Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

25.01.26 17h00

Futebol

Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense

No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa

25.01.26 8h00

Campeonato Espanhol

Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/01) por La Liga

Palmeiras e São Paulo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

24.01.26 17h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026

Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube

25.01.26 15h53

Dorival anuncia Memphis contra o Bahia, vê vitória merecida do Corinthians e se esquiva de Rony

26.01.26 0h07

FUTEBOL

Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é

O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina

25.01.26 17h54

Futebol

Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista

Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul

25.01.26 17h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda