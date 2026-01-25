Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 25.01.26 17h00 O Fluminense venceu o último Fla-Flu por 2 a 1 (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Fluminense x Flamengo disputam hoje, domingo (25/01), a 4° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá às 18h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, o Fluminense passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Madureira, uma derrota de 1 a 0 para o Boavista e uma vitória de 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu. Já o Flamengo registrou uma derrota de 2 a 1 para o Bangu, outra derrota de 3 a 0 para o Volta Redonda e uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco da Gama. O último Fla-Flu ocorreu pelo Brasileirão no dia 19 de novembro de 2025 e terminou com a vitória do Fluminense por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (25/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Série A italiana e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste domingo Fluminense x Flamengo: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo. Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão), Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata Carrascal), Samuel Lino e Pedro. FICHA TÉCNICA Fluminense x Flamengo Campeonato Carioca Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 25 de janeiro de 2026, 18h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave flamengo fluminense Fla-Flu jogos de hoje Campeonato Carioca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Kukri marca e Águia de Marabá vence o Santa Rosa na estreia do Parazão Azulão começou o Parazão vencendo em casa o Santinha, com destaque para Kukri, que deixou a sua marca 25.01.26 21h36 Cariocão Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.01.26 17h00 Futebol Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa 25.01.26 8h00 Campeonato Espanhol Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/01) por La Liga Palmeiras e São Paulo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.01.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 Dorival anuncia Memphis contra o Bahia, vê vitória merecida do Corinthians e se esquiva de Rony 26.01.26 0h07 FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15