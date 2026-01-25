Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Carioca

Fluminense x Flamengo disputam hoje, domingo (25/01), a 4° rodada do Campeonato Carioca. O jogo ocorrerá às 18h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Fluminense passou por uma vitória de 2 a 1 sobre o Madureira, uma derrota de 1 a 0 para o Boavista e uma vitória de 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu.

Já o Flamengo registrou uma derrota de 2 a 1 para o Bangu, outra derrota de 3 a 0 para o Volta Redonda e uma vitória de 1 a 0 sobre o Vasco da Gama.

O último Fla-Flu ocorreu pelo Brasileirão no dia 19 de novembro de 2025 e terminou com a vitória do Fluminense por 2 a 1.

Fluminense x Flamengo: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio e Freytes e Renê; Martinelli, Lucho Acosta e Ganso (Nonato); Serna, Canobbio e Everaldo.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Vitão), Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata Carrascal), Samuel Lino e Pedro.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 25 de janeiro de 2026, 18h