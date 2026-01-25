Futebol: veja quem joga hoje, domingo (25/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Série A italiana e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 25.01.26 7h00 Barcelona e Real Oviedo jogarão por La Liga às 12h15 (X/ @FCBarcelona) Os jogos de hoje, neste domingo (25/01), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, La Liga, Série A saudita e Campeonato Italiano. Às 12h15, o Barcelona enfrentará o Real Oviedo por La Liga. Já às 13h30, o Arsenal enfrentará o Manchester United pela Premier League. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Borussia Mönchengladbach x Stuttgart - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Freiburg x Colônia - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Atlético Madrid x Mallorca - 10h - ESPN 4 e Disney+ Barcelona x Real Oviedo - 12h15 - Disney+ Real Sociedad x Celta - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Alavés x Betis - 17h - XSports e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Brentford x Nottingham Forest - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Crystal Palace x Chelsea - 11h - Disney+ Newcastle x Aston Villa - 11h - ESPN e Disney+ Arsenal x Manchester United - 13h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Sassuolo x Cremonese - 08h30 - Disney+ Atalanta x Parma - 11h - Disney+ Genoa x Bologna - 11h - Disney+ Juventus x Napoli - 14h - Disney+ Roma x Milan - 16h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Saudita Al Najma x Al Quadisiya - 12h20 - Youtube (Canal GOAT) Al Feiha x Al Fateh - 14h30 - Bandsports Al Riyadh x Al Hilal - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Al Riyadh e Al Hilal; veja o horário O jogo entre Al Riyadh x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Roma e Milan; veja o horário O jogo entre Roma x Milan terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Arsenal e United; veja o horário O jogo entre Arsenal x Manchester United terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 13h30. Onde assistir ao jogo de Barcelona e Real Oviedo; veja o horário O jogo entre Barcelona x Real Oviedo terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 12h15. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Feiha x Al Fateh - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 10h - Atlético Madrid x Mallorca - La Liga 11h - Newcastle x Aston Villa - Premier League 13h30 - Arsenal x Manchester United - Premier League 16h45 - Roma x Milan - Campeonato Italiano 14h30 - Real Sociedad x Celta - La Liga SporTV 14h30 - Al Riyadh x Al Hilal - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Sassuolo x Cremonese - Campeonato Italiano 10h - Atlético Madrid x Mallorca - La Liga 11h - Newcastle x Aston Villa - Premier League 11h - Atalanta x Parma - Campeonato Italiano 11h - Genoa x Bologna - Campeonato Italiano 11h - Brentford x Nottingham Forest - Premier League 11h - Crystal Palace x Chelsea - Premier League 12h15 - Barcelona x Real Oviedo - La Liga 13h30 - Arsenal x Manchester United - Premier League 14h - Juventus x Napoli - Campeonato Italiano 14h30 - Real Sociedad x Celta - La Liga 16h45 - Roma x Milan - Campeonato Italiano 17h - Alavés x Betis - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Stuttgart - Bundesliga 13h30 - Freiburg x Colônia - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. 