Futebol: veja quem joga hoje, domingo (25/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Série A italiana e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Barcelona e Real Oviedo jogarão por La Liga às 12h15 (X/ @FCBarcelona)

Os jogos de hoje, neste domingo (25/01), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, La Liga, Série A saudita Campeonato Italiano.

Às 12h15, o Barcelona enfrentará o Real Oviedo por La Liga. Já às 13h30, o Arsenal enfrentará o Manchester United pela Premier League.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Borussia Mönchengladbach x Stuttgart - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Freiburg x Colônia - 13h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Atlético Madrid x Mallorca - 10h - ESPN 4 e Disney+
  2. Barcelona x Real Oviedo - 12h15 - Disney+
  3. Real Sociedad x Celta - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Alavés x Betis - 17h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Brentford x Nottingham Forest - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  2. Crystal Palace x Chelsea - 11h - Disney+
  3. Newcastle x Aston Villa - 11h - ESPN e Disney+
  4. Arsenal x Manchester United - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Sassuolo x Cremonese - 08h30 - Disney+
  2. Atalanta x Parma - 11h - Disney+
  3. Genoa x Bologna - 11h - Disney+
  4. Juventus x Napoli - 14h - Disney+
  5. Roma x Milan - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Najma x Al Quadisiya - 12h20 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Feiha x Al Fateh - 14h30 - Bandsports
  3. Al Riyadh x Al Hilal - 14h30 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Al Riyadh e Al Hilal; veja o horário

O jogo entre Al Riyadh x Al Hilal terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Roma e Milan; veja o horário

O jogo entre Roma x Milan terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Arsenal e United; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Manchester United terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Real Oviedo; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Real Oviedo terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 12h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Feiha x Al Fateh - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Atlético Madrid x Mallorca - La Liga
  2. 11h - Newcastle x Aston Villa - Premier League
  3. 13h30 - Arsenal x Manchester United - Premier League
  4. 16h45 - Roma x Milan - Campeonato Italiano
  5. 14h30 - Real Sociedad x Celta - La Liga

SporTV

  1. 14h30 - Al Riyadh x Al Hilal - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Sassuolo x Cremonese - Campeonato Italiano
  2. 10h - Atlético Madrid x Mallorca - La Liga
  3. 11h - Newcastle x Aston Villa - Premier League
  4. 11h - Atalanta x Parma - Campeonato Italiano
  5. 11h - Genoa x Bologna - Campeonato Italiano
  6. 11h - Brentford x Nottingham Forest - Premier League
  7. 11h - Crystal Palace x Chelsea - Premier League
  8. 12h15 - Barcelona x Real Oviedo - La Liga
  9. 13h30 - Arsenal x Manchester United - Premier League
  10. 14h - Juventus x Napoli - Campeonato Italiano
  11. 14h30 - Real Sociedad x Celta - La Liga
  12. 16h45 - Roma x Milan - Campeonato Italiano
  13. 17h - Alavés x Betis - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Borussia Mönchengladbach x Stuttgart - Bundesliga
  2. 13h30 - Freiburg x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

