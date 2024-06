Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (23/06) pelo Brasileirão

Fluminense x Flamengo disputam hoje, domingo (23/06), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fluminense é o lanterna do Brasileirão com 1 vitória, 3 empates, 6 derrotas, 10 gols marcados e 18 gols sofridos.

Já Flamengo lidera a competição e acumula 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 18 gols marcados e 9 gols sofridos.

Em 2024, Flamengo venceu dois dos três Fla-Flus que disputou. A terceira partida entre as equipes terminou em empate sem gols.

Fluminense x Flamengo: prováveis escalações

Fluminense: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Cauly e Jean Lucas; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Flamengo: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Ramiro, Machado e Lucas Silva; Robert, Matheus Pereira e Gabriel Veron. Técnico: Fernando Seabra.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 23 de junho de 2024, 16h