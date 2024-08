Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (04/08) Copa do Brasil

Fluminense x Bahia se enfrentam hoje, domingo (04/08), pela 21º rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense acumula 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 15 gols marcados e 24 gols sofridos no Brasileirão. O Tricolor das Laranjeiras busca fugir da zona de rebaixamento e vem de uma vitória por 1 a 0. Atualmente, a equipe de Mano Menezes é vice-lanterna do Brasileirão

Já o Bahia soma 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 29 gols marcados e 24 gols sofridos. O Tricolor de Aço, por sua vez, se encontra na sétima posição. A equipe nordestina está empatada com o São Paulo, que ocupa a última vaga do G6.

Fluminense x Bahia​: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Lima, Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes .

Bahia​: Marcos Felipe, Arias, Gabriel Xavier, Cuesta (Kanu) e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro (Carlos de Pena); Everaldo e Thaciano (Biel). Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Bahia

Campeonato Brasileiro Série A

Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Data/Horário: 04 de agosto de 2024, 16h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)