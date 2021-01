Fluminense tem acerto com lateral-direito Samuel Xavier para a próxima temporada

Em vias de finalizar a temporada de 2020, o Fluminense já iniciou o planejamento para 2021. E um dos novos reforços que vão chegar para a equipe é o lateral-direito Samuel Xavier, do Ceará. O clube já tem um pré-contrato assinado com o jogador pelos próximos dois anos. A informação foi dada pelo "NetFlu" e confirmada pelo LANCE!.

O vínculo de Samuel Xavier com o Ceará era válido apenas até o fim de dezembro de 2020, mas foi estendido até 28 de fevereiro deste ano para chegar ao final do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor tem Igor Julião e Calegari para a posição.

O atleta já estava no radar do Flu há algum tempo, especialmente depois da saída de Gilberto para o Benfica (POR), em agosto do ano passado. A lateral direita era uma das prioridades do Fluminense para esta e a próxima temporada. O Tricolor não chegou a contratar novos nomes, contando especialmente com a asenção de Calegari.

Samuel Xavier tem 30 anos e fez 46 partidas neste ano pelo Ceará, além de três gols. O jogador tem passagens por Guarani, São Caetano, Sport e Atlético-MG.