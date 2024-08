Floresta x Ypiranga: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série C

Floresta x Ypiranga disputam hoje, segunda-feira (12/08), a 17° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Floresta x Ypiranga ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo DAZN e pelo Nosso Futebol, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Floresta é o 15° colocado da Série C e soma 5 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 12 gols marcados e 20 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro Série C.

Ypiranga ocupa a 6° posição com 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 18 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Floresta x Ypiranga: prováveis escalações

Floresta: Luiz Daniel; Ícaro, Ricardo Lima e Lucas Santos; Watson, Pará, Lucas Alisson, Jô Almeida e Wescley; Andrew e Romarinho. Técnico: Marcelo Cabo.

Ypiranga: Allan; Gedeílson, Fernando, Heitor e Willian Gomes; Anderson Uchôa, Caio Mello e Lucas Marques; Mirandinha, Mateus Anderson e Zé Vitor. Técnico: Thiago Carvalho.

FICHA TÉCNICA

Floresta x Ypiranga

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 12 de agosto de 2024, 20h