Floresta x Figueirense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/05) pela Série C

Floresta x Figueirense disputam hoje, segunda-feira (20/05), a 5° rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Floresta x Figueirense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Zapping, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Floresta já é o lanterna da Série C e perdeu todas as 4 partidas que disputou.

Já Figueirense está em 8° lugar na competição e soma 2 vitórias, 1 derrota.

Floresta x Figueirense: prováveis escalações

Floresta: Luiz Daniel; Watson, Alisson Santana, Ricardo Lima, Bruno Ré; Lucas Alisson, Marcelo, Lucas Santos; Felipe Marques, Romarinho e Lohan. Técnico: Marcelo Cabo.

Figueirense: Ruan Carneiro; Cedric, Genilson, Tiago Barbosa (Thomás Kayck) e Samuel; Léo Baiano, Gledson e Camilo (Henrique); Pato, Alisson e Cristian Renato. Técnico: João Burse.

FICHA TÉCNICA

Floresta x Figueirense

Campeonato Brasileiro Série C

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 20 de maio de 2024, 20h