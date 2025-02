Flamengo x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (30/01) pelo Carioca

Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ disputam hoje, quinta-feira (30/01), a 6° rodada do Campeonato Carioca. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Sampaio Corrêa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Flamengo é o 6° colocado do Campeonato Carioca com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Sampaio Corrêa está em 9° lugar e acumula 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 5 gols sofridos.

Flamengo x Sampaio Corrêa (RJ): prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Cleiton, Carbone (João Victor) e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan e Alcaraz (Arrascaeta); Matheus Gonçalves, Plata (Luiz Araújo) e Juninho. Técnico: Filipe Luís.

Sampaio Corrêa-RJ: Zé Carlos; Lucas, Marreta, Thuram e Guilherme; Dantas, Agu e Pernão; Octávio, Max e Elias. Técnico: Alfredo Sampaio.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Sampaio Corrêa RJ

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 30 de janeiro de 2025, 21h30