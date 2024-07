Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (31/07) pela Copa do Brasil

Flamengo x Palmeiras se enfrentam hoje, quarta-feira (31/07), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil . O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Amazon Prime, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo estreou na terceira fase da competição, eliminou o Amazonas vencendo os dois jogos por 1 a 0, e avançou para as oitavas.

Já o Pameiras, também entrou na terceira fase da Copa do Brasil e eliminou o Botafogo-SP para chegar as oitavas.

VEJA MAIS

Flamengo x Palmeiras​: prováveis escalações

Flamengo: Matheus Cunha; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz e Matías Viña; (Allan) Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Palmeiras​: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu (Estêvão), Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Palmeiras

Copa do Brasil

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 31 de julho de 2024, 20h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)