Flamengo x Fortaleza​: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (11/07) pelo Brasileirão

Flamengo x Fortaleza​ se enfrentam hoje, quinta-feira (11/07), pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Fortaleza​ ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo acumula 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 27 gols marcados e 15 gols sofridos no Brasileirão. O Mengão é lider do Campeonato Brasileiro, mas vem de um tropeço após empatar em casa com o Cuiabá. O clube cariorca vai defender a liderança em mais um jogo no Maracanã, onde tem 86,9% de aproveitamento na temporada (19 vitórias, três empates e uma derrota).

Já o Fortaleza soma 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 14 gols marcados e 14 gols sofridos. O Leão vem de uma vitória após vencer em casa, o lanterna Fluminense por 1 a 0. Atualmente, o clube está em 8º lugar na tabela e vai brigar para entrar no G4 do campeonato.

VEJA MAIS

Flamengo x Fortaleza​: prováveis escalações

Flamengo: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan, Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Matheus Gonçalves e Pedro. Técnico: Tite.

Fortaleza​: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto, Pochettino; Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Vojvoda.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data/Horário: 11 de julho de 2024, 20h