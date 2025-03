Flamengo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações da final do Campeonato Carioca hoje (16/3)

Flamengo x Fluminense disputam hoje, domingo (16/03), a volta da final do Campeonato Carioca. O Fla-Flu está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, Band, Bandplay, SporTV, Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Flamengo liderou a primeira fase do Campeonato Carioca e somou 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 25 gols marcados e 5 gols sofridos. Nas semifinais, o time eliminou o Vasco com duas vitórias de 1 a 0 e 2 a 1.

Já o Fluminense ficou em 3° lugar com 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos. Em seguida, a equipe superou o Volta Redonda com uma vitória de 4 a 0 e um empate sem gols.

O última Fla-Flu ocorreu no dia 08 de fevereiro, pela 9° rodada do Campeonato Carioca, e terminou em empate sem gols. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Flamengo por 2 a 1.

VEJA MAIS

Flamengo x Fluminense: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta Gerson; Luiz Araújo e Plata. Técnico: Filipe Luis.

Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Martinelli, Otávio, Arias, Serna e Canobbio; Cano. Técnico: Mano Menezes.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fluminense

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 16 de março de 2025, 16h