Flamengo x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (20/07) pelo Brasileirão

Flamengo x Criciúma se enfrentam hoje, sábado (20/07), pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Maracanã, Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo acumula 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 17 gols sofridos no Brasileirão. O Mengão vem de uma derrota por 2 a 1 dentro de casa e deixou escapar a chance de se aproximar ainda mais do líder da competição. Atualmente, o clube carioca ocupa a 3ª colocação.

Já o Criciúma soma 17 pontos, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, 22 gols marcados e 24 gols sofridos. O Tigre não vence há três rodadas e vai ao Rio de Janeiro buscando se recuperar no campeonato para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O clube ocupa a 14ª posição na tabela de classificação.

Flamengo x Criciúma: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Viña (Ayrton Lucas); Pulgar e Nicolás de la Cruz; Luiz Araújo, Gerson e Arrascaeta (Bruno Henrique); Pedro. Técnico: Tite.

Criciúma: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel (Tobias Figueiredo) e Miguel Trauco; Newton, Barreto, Fellipe Mateus e Matheusinho (Marquinhos Gabriel); Arthur Caíke e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencatti.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Criciúma

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Data/Horário: 20 de julho de 2024, 16h

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Heloá Canali.)