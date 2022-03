Flamengo PI x Parnahyba: onde assistir e o horário do jogo de hoje (15/03) pelo Campeonato Piauiense

As equipes Flamento PI x Parnahyba entram em campo hoje, terça-feira (15/03), para disputar a 12° rodada do Campeonato Piauiense. A partida iniciará às 18h (horário de Brasília), no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Flamengo PI x Parnahyba ao vivo?

A partida Flamengo PI x Parnahyba pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Eleven Sports, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como Flamengo PI x Parnahyba chegam para o jogo?

O Flamengo é o lanterna do Campeonato Piauiense, onde acumula 9 derrotas e 1 empate. Nas 10 partidas que disputou, a equipe marcou apenas 4 gols e sofreu 22.

Já o Parnahyba é o 5° colocado da competição, com um total de 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Seu saldo de gols é composto por 11 gols marcados contra 20 sofridos. Nas suas últimas 5 partidas disputadas pelo Campeonato, a equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Flamengo PI: Felipe Gama; Gebson, Sadan, Tonhão, Popila; Lucas Ferrer, Cleiton, Ednaldo, Henry; David e Vicente. Técnico: Jorge Saran.

Parnahyba: Crismério; Jeff Silva, Alex, Gilmar Bahia, Felipe; Vinicinho, Dedê, Paulinho; Alan, Makeka e Isac. Técnico: Pedro Manta.

Ficha técnica

Flamengo PI x Parnahyba

Campeonato Piauiense

Local: Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI)

Data/horário: 15 de março de 2022, às 18h