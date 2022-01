Flamengo oferece quase oito milhões de euros ao Manchester United por Andreas Pereira

Nesta semana, o Flamengo iniciou as tratativas com o Manchester United para garantir a permanência em definitivo de Andreas Pereira, que está emprestado até junho deste ano. Assim, o Rubro-Negro ofereceu uma proposta de R$ 50 milhões, quase oito milhões de euros na cotação atual, para os Red Devils. A informação foi dada primeiramente pelo site "ge".

Vale destacar que o valor é bem abaixo da multa rescisória, que é de 20 milhões de euros. E este, inclusive, é um fator curioso, uma vez que o Manchester United pagou 15 milhões por Cristiano Ronaldo.

A vontade do Rubro-Negro de garantir a permanência do camisa 18 na Gávea, vale lembrar, não é segredo. Na última segunda-feira, durante entrevista coletiva, o VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, manteve os pés no chão e confirmou que o clube quer a contratação do meia.

"Sim, acho que já é sabido que o Flamengo tentará no momento adequado a contratação em definitivo do jogador. Se isso vai ser possível ou não, a gente não pode falar. Jogador do Manchester United, uma das maiores potências do futebol europeu, então você tem que ir com calma e tato para que a negociação seja o melhor possível para o Flamengo e para o jogador. Mas que tenha êxito na operação. O jogador hoje é do Manchester United", disse Braz.

Essa vontade, inclusive, é recíproca. Durante o prêmio "Bola de Prata", da ESPN, em dezembro de 2021, Andreas já havia externado o desejo e disse que seria feito "de tudo" para que isso acontecesse.

"Meu desejo sempre foi ficar aqui no Flamengo, e agora vamos fazer de tudo. Vamos conversar com o presidente Landim e com o Marcos Braz para fazer isso possível", afirmou Andreas.