Flamengo lança quadros com fotos históricas autografadas e com tiragem limitada

Em parceria com a empresa 'Só Ídolos', o Flamengo lançou nesta segunda-feira uma linha de quadros especiais para os apaixonados torcedores rubro-negros. Os quadros são fotos do acervo fotográfico do clube, em impressão de alta qualidade, autografadas pelos principais nomes do elenco.

Alguns quadros terão tiragem limitada, como a obra “O Rei dos Clássicos”, autografada pelo próprio Bruno Henrique. O momento registrado na fotografia foi escolhido pelo camisa 27: o jogo contra o Corinthians pelo Brasileirão 2019, quando ele marcou três gols. - Esse momento representa muito a minha relação com os torcedores do Flamengo. É especial vestir o Manto e quero retribuir em campo todo esse carinho que eles tem por mim - disse Bruno Henrique, ao site do Flamengo. O quadro do ídolo e outras fotografias do acervo serão impressos em Fine Art, técnica de impressão utilizada por museus, em telas de algodão. A produção será sob demanda e à venda no e-commerce oficial do clube ou no site da Só Ídolos. Nas lojas oficiais físicas, os quadros estarão disponíveis em papel fotográfico, com impressão a laser. Alexandre Vidal é o fotógrafo oficial da coletânea.

- É a perfeita união entre o futebol do Flamengo e a fotografia, que resulta em arte rubro-negra. Através dessa parceria de licenciamento, vamos dar oportunidade ao torcedor de eternizar momentos históricos do clube e ainda gerar receita para o Flamengo, já que receberemos um valor por cada obra vendida - elogiou o diretor de Comunicação do Flamengo, Bernardo Monteiro.