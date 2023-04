Flamengo e Fluminense oficializam acordo de cessão do Maracanã

O acordo de cessão temporária do Maracanã para o Flamengo e o Fluminense foi oficializado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (26). O sétimo termo de permissão de uso tem duração até 23 de outubro, o que permite a administração dos clubes por 180 dias.

No contrato, o Flamengo é concessionário e o Fluminense interveniente anuente, como antes. Na última terça-feira (18), a Casa Civil do Governo do Estado manifestou interesse na retomada da licitação do estádio em 40 dias, suspensa desde outubro do ano passado.

Em nota, a Casa Civil respondeu o processo de licitação suspenso. “O Governo do Estado está finalizando as justificativas e alterações sobre o processo de concessão do Maracanã, que está sob análise do TCE. O material será entregue até o próximo dia 29, quando termina o prazo concedido pelo tribunal”. A entidade ainda enfatizou que a expectativa é que o julgamento seja favorável aos ajustes e a licitação seja retomada dentro de 40 dias.

A disputa pelo Maracanã tem sido polêmica após o interesse do Vasco em participar do processo de acordo de cessão. O caso está em análise no Tribunal do Rio de Janeiro depois do pedido do time pelo impedimento da sétima renovação automática com o Fla e Flu. Até o momento, o Cruzmaltino aguarda decisão da Justiça sobre o pleito de poder entregar sua proposta para administração do Maracanã.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)