Fluminense bate Athletico-PR no Maracanã e segue com 100% de aproveitamento no Brasileirão

O Fluminense venceu o Athletico-PR por 2 a 0 neste sábado à tarde no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe apresentou uma boa atuação no primeiro tempo e soube administrar a partida na segunda etapa. Lima e Nino marcaram os gols da vitória.

Com esse resultado, o Fluminense conquista sua segunda vitória consecutiva e mantém 100% de aproveitamento no campeonato. O time de Fernando Diniz está em uma ótima fase nesta temporada e enfrentará o Paysandu na próxima terça-feira às 20h, fora de casa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O jogo

Aos 10 minutos do primeiro tempo, Lima arriscou de fora da área e a bola desviou no meio do caminho, matando o goleiro Bento e abrindo o placar. O Fluminense continuou pressionando e teve chances de ampliar o placar, mas não conseguiu finalizar com eficiência.

No segundo tempo, o Athletico-PR tentou equilibrar as ações, mas o Fluminense se mostrou superior novamente após 15 minutos de superioridade do Furacão. Aos 22 minutos, Nino marcou um belo gol de cabeça no ângulo direito do goleiro Bento, ampliando a vantagem.