Flamengo divulga relacionados e embarca para jogo contra o Ceará; Arrascaeta e mais oito são baixas

O Flamengo está pronto para enfrentar o Ceará, neste domingo às 16h, pelo Brasileirão. O elenco fez o último treino no Ninho do Urubu, na manhã deste sábado, e embarca para Fortaleza, onde atua no Castelão pela 17ª rodada. O técnico Renato Gaúcho relacionou 23 jogadores para o confronto. Ao todo, são nove desfalques para o jogo, incluindo meia Arrascaeta, com fadiga muscular.

Por outro lado, Gustavo Henrique está à disposição do técnico novamente. O zagueiro perdeu os dois últimos jogos do Flamengo, contra Sport e Olimpia, por estar cumprindo quarentena após testar positivo para Covid-19, desde o dia 16.

Além de Arrascaeta, os desfalques ficam por conta de Bruno Henrique e Willian Arão, suspensos, Rodrigo Caio, Renê, Piris da Motta e César, em recuperação no DM, e Thiago Maia, afastado e cumprindo quarentena por conta da Covid-19.