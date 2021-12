Flamengo: Bruno Henrique responde Gabigol após ficarem 'dois meses sem se falar'

Meias palavras foram suficientes para que os torcedores do Flamengo interpretassem, na noite desta sexta-feira, uma suposta resposta do atacante Bruno Henrique ao companheiro rubro-negro Gabigol. Em publicação em rede social, o camisa 27 da Gávea teria, supostamente, rebatido uma declaração de que eles passaram dois meses sem se falar.

"Sério? Juro que dessa eu não sabia (risos)", digitou o atacante Bruno Henrique, que ainda utilizou um emoji de narriz grande na publicação. Ativo nas redes sociais, Bruno não citou o companheiro nem desmentiu a fala de Gabi. Porém, nos comentários, foi possível perceber que os torcedores do Flamengo entenderam bem o recado.

Entenda o caso

Na última sexta-feira, Gabriel Barbosa soltou o verbo no podcast "Podpah". Em entrevista, ele revelou seu carinho pelo Flamengo, provocou rivais paulistas e cariocas, além de ter comentado sobre sua relação com Bruno. Gabigol conta que fez um teste de não puxar assunto com o amigo por dois meses.

"O Bruno (Henrique) é um cara particular. É quietinho, mas também é resenha, tem que entender quando ele está para a resenha. Ele é muito louco. O Bruno Henrique é muito meu parceiro, a gente jogou no Santos juntos, e depois ficamos nos falando direto por telefone para jogarmos no Flamengo", falou Gabi, emendando:

"Ele (Bruno Henrique) chega no treino e resenha com você. No outro dia, nem fala. Eu fiz um teste: decidi não falar com o Bruno se ele não fosse falar comigo. Acabou que a gente passou quase dois meses sem se falar, e ele não percebeu depois que fui falar", explicou.