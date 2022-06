Flamengo acerta contratação do atacante Everton Cebolinha, do Benfica

O Flamengo chegou a um acordo com o Benfica e vai contratar o atacante Everton Cebolinha, de 26 anos. O jogador realizará exames nesta sexta-feira (17) antes de anúncio oficial por parte do clube Rubro-Negro.

A diretoria do clube carioca encaminhou a compra de 100% dos direitos do atacante. O valor da negociação gira em torno de 13,5 milhões de euros (R$ 71 mi), com mais 2,5 milhões de euros (R$ 13 mi) a serem pagos por metas estipuladas.

O atleta chegará em um momento importante na temporada com o início de trabalho do técnico Dorival Júnior. Ele também assina no momento em que Bruno Henrique sofreu uma lesão multiligamentar no joelho direito e só voltará a jogar no ano que vem.

Com passagens pelas categorias de base do Fortaleza, Everton se destacou com a camisa do Grêmio e conquistou títulos importantes como a Copa do Brasil, em 2016, da Copa Libertadores 2017 e a Recopa Sul-Americana no ano seguinte pelo Tricolor gaúcho.