Flamengo abre conversas por Matías Arezo: saiba as contratações, saídas e sondagens para 2022

A diretoria do Flamengo está no mercado não só atrás de um novo treinador, mas também em busca de reforços para o elenco. A bola da vez é o atacante Matías Arezo, do River Plate-URU, de apenas 19 anos. Em contato com a reportagem do LANCE!, o presidente do clube, Willie Tucci, confirmou que o Rubro-Negro abriu conversas pela joia.

CONTRATAÇÕES DO FLAMENGO

​Até o momento, o Flamengo não fechou com nenhum jogador para a próxima temporada. O clube está atrás de um técnico no mercado.

JOGADORES NA MIRA

O departamento de futebol abriu conversas com o River Plate-URU por Matías Arezo, promessa de apenas 19 anos. O clube uruguaio, inclusive, já indicou por quanto pretende vender o atacante. Além do Flamengo, o jogador ainda interessa ao Palmeiras.

QUEM SAIU

A barca do Flamengo, por ora, tem apenas o zagueiro Bruno Viana, cujo empréstimo chega ao fim em dezembro e o clube não tem interesse em renová-lo.

QUEM PODE SAIR

O Flamengo tem uma série de jogadores que podem ser negociados em definitivo, como Rodinei, Léo Pereira e Piris da Motta, ou emprestados, como jovens das divisões de base.

TIME-BASE DE 2022

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabi.

DESAFIOS PARA 2022

Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26 ou 27/1 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido.

29 ou 30/1 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido.

2 ou 3/2 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido.

5 ou 6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.

9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.