Filho do goleiro Bruno assina 1º contrato no dia em que a mãe faria 39 anos

Bruninho, filho de Eliza Samudio, assinou seu primeiro contrato no futebol com o Athletico-PR nesta quarta-feira (22/2), coincidindo com o dia em que sua mãe completaria 39 anos. Eliza foi tragicamente assassinada pelo pai do adolescente, o goleiro Bruno, em 2010.

"Foi uma homenagem para ela", celebrou Bruninho. Agora, o jovem goleiro receberá apoio e investimentos do clube em sua jornada esportiva.

Além do contrato, o Athletico fornecerá uma ajuda de custo mensal, acesso a estudos no próprio CT, por meio de um convênio com uma escola particular, e assistência médica através dos profissionais do clube.